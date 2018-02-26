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Konyaspor, Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı!

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, tecrübeli fubolcu Ali Çamdalı ile sözleşmesini tek taraflı fesh etti.

Kaynak: Sporx.com
Konyaspor, Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı!
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26 Şubat 2018 22:18
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Ali Çamdalı ile sözleşmelerini fesh ettiklerini açıkladı.

Atiker Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Yönetim Kurulumuz T.M Akhisarspor maçında ortaya konan kötü futbol ve mücadelenin ardından bu akşam toplanmış ve takımımızın menfaatleri doğrultusunda bir takım kararlar almıştır.

Yapılan görüşmelerin ardından oyuncumuz Ali Çamdalı'nın mukavelesi tek taraflı olarak fesh edilmiştir. Futbolcumuz Ali Çamdalı Akhisar ile oynadığımız müsabakanın ardından takım arkadaşlarını hedef alan açıklaması tarafımızca ve camiamızın genelinde uygun görülmemiştir. Ali Çamdalı daha önce de kulüp yapısına ve disiplinine uygun hareket etmeyerek benzer davranışlarda bulunmuş, ikaz edilmesine rağmen aynı tutumunu sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında yukarıda belirttiğimiz kararın alınma zaruriyeti h,sıl olmuştur.

Ali Çamdalı'na takımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyor, futbol hayatında başarılar diliyoruz.

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