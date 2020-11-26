Kone: "Üzerime düşeni yaptım"

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 3-2 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Aroune Kone, karşılaşma sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kone: 'Üzerime düşeni yaptım'
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26 Kasım 2020 23:21
Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 3-2 mağlup ettiği mücadelede 2 gol atan Aroune Kone, karşılaşma sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Bu maçın zaten zor, karmaşık bir maç olacağını biliyorduk, çok hazırlandık. Karabağ için de önemliydi. Sahada elimizden geleni yaptık ve nihayetinde 3 puanı aldık. Özgüven kazandık, takımın yarısı olmadığı halde kazanmanın verdiği bir özgüven oldu. Bu yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Gerekeni yaptığını belirten Kone, "Ben tecrübeli bir oyuncuyum, kendimden daha küçük arkadaşlara örnek de olmam gerekiyordu. Takım arkadaşlarımla birlikte bir şeyleri göstermeliydik şikayet etmek yerine. 2 gol atmaktan dolayı daha da mutluyum. Üzerimde bir baskı vardı ve üzerime düşen görevi yerine getirdim." dedi.



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