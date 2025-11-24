24 Kasım
Kocaelispor yükselişini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in ilk 7 haftasında aradığını bulamayan Kocaelispor, oynadığı son 6 maçtan ise, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek lig sonunculuğundan dokuzuncu sıraya yükseldi. Körfez temsilcisi, bu performansına devam etmek istiyor.

24 Kasım 2025 12:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor yükselişini sürdürmek istiyor
Trendyol Süper Lig'in ilk haftalarında çizdiği olumsuz tabloyu geride bırakan Kocaelispor, son 6 maçta aldığı puanlarla lig sonunculuğundan dokuzuncu sıraya yükselmeyi başardı.

Körfez temsilcisi, 16 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki takım, yükseliş performansını yakalama ve sürdürme amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ligin başındaki mağlubiyetlerle sıralamada gerileyen Kocaelispor, ekim ayı itibarıyla aldığı olumlu sonuçlarla çıkışa geçti.


ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor'dan üçer puan alan yeşil-siyahlı takım, 31 Ekim'de ise 90. dakikada penaltıdan yediği golle RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi.

Performansını kasım ayında da devam ettiren Kocaelispor, 9 Kasım'da sahasında lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Körfez temsilcisi, son olarak igin güçlü ekiplerinden Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak yükselişine katkı sağlayacak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Ligin ilk 7 haftasında aldığı 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle son sıraya yerleşen Kocaelispor, ekim ayından bu yana çıktığı karşılaşmalardan elde ettiği 13 puan sayesinde maç fazlasıyla 15 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

- Basın sözcüsü Genç: "Aynı hedef doğrultusunda çalışan bir yapı oluşturduk"

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, son dönemde aldıkları sonuçlardan genel olarak memnun olduklarını söyledi.

Geçen aydan itibaren elde ettikleri neticelerin takımın doğru yolda olduğunu gösterdiğini ifade eden Genç, "Oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadele, istek ve konsantrasyon bizleri geleceğe dair umutlandırıyor. Teknik ekibimiz, her maçın analizini detaylı şekilde yapıyor. Bu süreçte hem fiziksel hazırlığımıza hem de oyun planımıza yönelik yoğun çalışma temposu içindeyiz. Takım içindeki rekabet ortamı da performansın yükselmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Genç, aynı hedef doğrultusunda çalışan bir yapı oluşturduklarını vurgulayarak, bu bütünlüğün, sahadaki sonuçlara da yansıdığına dikkati çekti.

"Amacımız, yakaladığımız bu ivmeyi korumak hatta daha da ileri taşımak." diyen Genç, ligde üst sıralara tırmanmak için istikrarlı grafik çizmek gerektiğinin farkında olduklarını dile getirdi.

Genç, bu amaç doğrultusunda her karşılaşmaya aynı ciddiyet ve kararlılıkla hazırlandıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her maçı kendi içinde değerlendiriyor, buna göre çalışıyoruz. Taraftarımızın desteği de bu noktada bizim için büyük motivasyon kaynağı. Onların coşkusunu ve inancını arkamızda hissettiğimizde sahadaki enerjimiz çok daha farklı oluyor. Kocaelispor, hedefleri olan bir camia. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya, gereken fedakarlıkları yapmaya ve doğru adımlar atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte performansımızı sürdürülebilir hale getirmek en büyük önceliğimiz. Taraftarlarımızın desteğiyle takımımızın daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğine inanıyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
