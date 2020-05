Kobe: "Michael Jordan, ağabeyim gibiydi.."

Los Angeles Lakers'ın merhum efsanesi ve NBA tarihindeki en iyi "dönerek atılan şutlardan" birine sahip olan Kobe Bryant, bunu "ağabeyi" Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'dan aldığı anı "The Last Dance"te anlattı.



Bryant, ESPN'in "The Last Dance" adlı belgeselinin 5. bölümünde önemli bir rol oynadı. Bölüm, Kobe'ye akıl hocası olan Jordan ile olan ilişkisine yakından değindi.



Lakers efsanesi, MJ'e dönerek attığı şutuyla ilgili soru sorduğu ve karşılığında aldığı cevabı şöyle paylaştı:



"MJ'in dönerek attığı şutla ilgili bir sorum vardı ve ona bunu sormuştum. Bana çok ayrıntılı bir cevap vermişti ve bunun üzerine de bir şeye ihtiyacın olursa beni ara demişti. Tıpkı ağabeyim gibi."



Bryant, Jordan'ın skorerlik yetenekleriyle ilgili oldukça not almış ve bu yöntemlerin çoğunu, süperstarlığa giderken kendi oyununa bol miktarda dahil etmişti.



DeROZAN'IN ŞUTUNU GÖRÜNCE İTİRAF ETMİŞTİ



Bryant, bir dönem Toronto Raptors'ta forma giyen DeMar DeRozan'ın, New York Knicks'e karşı oynadığı bir maçı kazandıran şutunu izledikten sonra, Jordan'ın fadeaway şutunu kopyaladığını itiraf etmişti:



"Michael'dan öğrendiğim, sabit ayağımla durup dönerek attığım fadeaway'in tam bir kopyasıydı. Bunu görmek inanılmazdı."



Kobe, Jordan'ın tekniğini "%100 kopyaladığını" söylemişti ve tüm zamanların en iyilerinden biri olarak, yeni nesil yıldızlara bir kanal olarak, genç akranları için de bir örnek olmuştu.