Knicks, Carmelo'nun formasını emekli etmeyi düşünüyor!

New York Knicks'in eski süperstarı Carmelo Anthony'nin 7 numaralı formasını emekliye ayırmayı düşündüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks, Carmelo'nun formasını emekli etmeyi düşünüyor!
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25 Mayıs 2023 14:59
New York Knicks'in eski süperstarı Carmelo Anthony'nin 7 numaralı formasını emekliye ayırmayı düşündüğü bildirildi.

SNY.tv'den Ian Begley, Madison Square Garden yöneticileri (Knicks'in sahipleri) arasında Anthony'nin takım üzerindeki etkisi ve toplulukta yaptığı hayır işleri dolayısıyla Anthony'nin 7 numaralı formasını emekliye ayırma konusunda destek olduğunu bildirdi:

"Bildiğim üzere, Anthony'nin emeklilik duyurusundan önce, Madison Square Garden'daki bazı kişiler arasında numarasını emekliye ayırmak üzerine güçlü bir destek vardı. Henüz bir karara varılmadı. Sanıyorum ki nihai kararı takım başkanı James Dolan verecek."

New York'ta altı sezon geçirmiş olan Carmelo, ekibi üç kez playofflara taşımış fakat sadece bir kez ikinci tura çıkarabilmişti.

Melo, New York'ta geçirdiği süre boyunca forma giydiği 412 maçta 24.7 sayı, 7.0 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

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