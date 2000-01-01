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Knicks, 2018'de koçluk için Patrick Ewing'e ulaşmış

Eski New York Knicks başkanı Steve Mills, 2018'deki koçluk aramaları sırasında, Knicks efsanesi Patrick Ewing'e "ulaştığını" söyledi.

Haber; Sporx.com
Eski New York Knicks başkanı Steve Mills, 2018'deki koçluk aramaları sırasında, Knicks efsanesi Patrick Ewing'e "ulaştığını" söyledi.

Lig kaynaklarının New York Post'tan Marc Berman'a verdiği demece göre, Georgetown Üniversitesi antrenörü olarak ilk sezonunu yeni tamamlamış olan Ewing, görevinden ayrılmaya hazır değildi.

Ewing, daha önce 2015 yılında işe alım konusundaki vurgu nedeniyle asla kolej koçluğu rolü istemeyeceğini söylemişti.

Kaynaklara göre, Georgetown'ın Sweet 16'e gitmesi, Ewing'in NBA başantrenörü olma şansını artıracaktı.


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