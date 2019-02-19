Klopp'tan Premier Lig itirafı; 'Şampiyonlar Ligi yerine...'

Şampiyonlar Ligi'ndeile karşılaşacak olanmenajerönemli açıklamalar yaptı.Bayern Münih hakkında değerlendirmeler yapan Klopp, "Bundesliga'yı 6 yıl kazandıktan sonra bu senenin daha zor olacağı belliydi. Ayrıca halen yarışta yer alıyorlar ve Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyorlar. İnsanların bizden beklediğinin fazlasını başardık. Bayern Münih'ten ise şu ana kadar yaptıklarından fazlasını bekliyorlardı. Ancak şu an eşit durumdayız" dedi.Liverpool şehrinde mutlu olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, "Burası beklediğimden çok daha iyi. İnanılmaz bir şekilde sahiplenildim. Halk ile birlikte ilerliyoruz. Bu hoş bir hikaye ama henüz bitmedi" şeklinde konuştu."Premier Lig'i mi Şampiyonlar Ligi'ni mi kazanmak istersiniz?" sorusunu da yanıtlayan Klopp, "Liverpool taraftarının tamamı Premier Lig'i tercih eder. Ama şu an Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz. Umarım tercih yapmak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.