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Klopp'tan Premier Lig itirafı; "Şampiyonlar Ligi yerine..."

Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp, taraftarların Premier Lig şampiyonluğunu, Şampiyonlar Ligi'nden daha çok istediklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp'tan Premier Lig itirafı; 'Şampiyonlar Ligi yerine...'
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19 Şubat 2019 04:07
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Liverpool'da menajer Jurgen Klopp önemli açıklamalar yaptı.

"BAYERN İLE EŞİT DURUMDAYIZ"

Bayern Münih hakkında değerlendirmeler yapan Klopp, "Bundesliga'yı 6 yıl kazandıktan sonra bu senenin daha zor olacağı belliydi. Ayrıca halen yarışta yer alıyorlar ve Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyorlar. İnsanların bizden beklediğinin fazlasını başardık. Bayern Münih'ten ise şu ana kadar yaptıklarından fazlasını bekliyorlardı. Ancak şu an eşit durumdayız" dedi.

"HENÜZ HİKAYE BİTMEDİ"

Liverpool şehrinde mutlu olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, "Burası beklediğimden çok daha iyi. İnanılmaz bir şekilde sahiplenildim. Halk ile birlikte ilerliyoruz. Bu hoş bir hikaye ama henüz bitmedi" şeklinde konuştu.

"PREMIER LİG'İ TERCİH EDERLER"

"Premier Lig'i mi Şampiyonlar Ligi'ni mi kazanmak istersiniz?" sorusunu da yanıtlayan Klopp, "Liverpool taraftarının tamamı Premier Lig'i tercih eder. Ama şu an Şampiyonlar Ligi'nde de oynuyoruz. Umarım tercih yapmak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

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