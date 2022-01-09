Klopp: "Aşı için Tanrı'ya teşekkürler"

Koronavirüse yakalanmasının ardından takımdan ayrı kalan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, hastalık sürecini anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Klopp: 'Aşı için Tanrı'ya teşekkürler'
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09 Ocak 2022 16:34
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, koronavirüse yakalandıktan sonraki durumunu anlattı.

Alman teknik adam, "Şunu söyleyebilirim, iyiyim ve işe dönmek için sabırsızlanıyorum. Aşı için Tanrı'ya teşekkür ederim. Çünkü kendimi çok iyi hissetmememe rağmen durum iyiye gitti" dedi.

Klopp ayrıca, "Eminim ki işlerin iyi gitmesi aşı sayesinde oldu. Birkaç doz aşı olacak kadar şanslıydım ve desteklerle işler iyiye gitti" şeklinde konuştu.


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