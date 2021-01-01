Klay: "Eskisi gibi geri döneceğim, bu bir gerçek!"

Golden State Warriors forveti Klay Thompson, bu sezon geri döndüğünde "eskisi gibi" oynayacağını duyurdu.



İki yıllık bir bekleyişin ardından 2021-22 sezonu için parkelere geri dönecek olan Warriors guardının, bu süreçte nasıl performans göstereceği oldukça merak konusu olmuştu.



Birçok spor analisti bu konu üzerinde tartışırken, Klay, Instragram'daki canlı yayınında lige geri dönüşünde göstereceği performanstan oldukça emin olduğunu açıkladı:



"Evet, bu sezon çok iyi bir şekilde döneceğim. Tanrı'nın izniyle oynayacağım. Sakatlıklar hiç eğlenceli değil, ama sporun bir parçası. Ne yapabilirsiniz ki? Tek yapabileceğiniz, gerçekten önünüze bakmak.



Ama eskisi gibi geri döneceğim, bu bir gerçek. Bunu garanti ederim."



