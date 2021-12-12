Kimmich, aşı olmaya karar verdi!

Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, koronavirüse aşısı olmaya karar verdiğini söyledi.



Daha önce aşının uzun vadeli sonuçlarını görmek adına beklemeyi tercih ettiğini söyleyen Alman futbolcu, "Uzun süre karar veremedim. Korkularımı ve şüphelerimi yenmek benim için zordu" ifadelerini kullandı.



Joshua Kimmich, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerinde problem yaşamıştı. Yıldız futbolcunun, bu nedenle, yılın sonuna kadar formasından uzak kalacağı açıklanmıştı.





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