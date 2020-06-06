Kevin de Bruyne'nin bir hayali var; Real Madrid

Manchester City ile 2023'a kadar sözleşmesi bulunan Kevin de Bruyne sürpriz bir kararla City ile yollarını ayırabilir. Koronavirüs sürecinden dolayı kulüplerin yaşadığı ekonomik sorunlara ek olarak Manchester City'in "Avrupa yasağı" Bruyne için de alternatif bir transfer süreci ortaya çıkarttı.Manchester City'den ayrılarak bir süredir kendisi ile yakından ilgilenen Real Madrid ile dirsek teması kurmaya çalışan Kevin de Bruyne'nin menajerlik şirketi, Madrid temsilcisinin teknik patronu Zidane'nın Bruyne için oldukça istekli olmasından faydalanmak istiyor.Kevin de Bruyne'nin ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulunan Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez; "Manchester City, Kevin de Bruyne gibi bir futbolcunun en iyi yıllarından yararlanıyor ancak daha sonraki 4-5 sezon ne olacak merak ediyorum.Bruyne, City ile devam edip etmeme konusunda vereceği kararda bu konuyu da dikkate alacaktır. Bence böyle bir yasak varsa, bir futbolcunun da kariyeri açısından en doğru planlamayı yapması gerekir. Teknik direktör ne olacak, kulüp yardımcıları ne olacak, futbolcular ne olacak? Hepsi belirsiz. Bruyne, Manchester City'de devam etmeyebilir" dedi.