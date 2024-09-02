Kevin de Bruyne, transfer iddialarına yanıt verdi

Kevin De Bruyne, yaz döneminde başka kulüplerle herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kevin de Bruyne, transfer iddialarına yanıt verdi
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02 Eylül 2024 14:24
Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, bu yaz Etihad'dan ayrılmak için başka kulüplerle görüşmediğini açıkladı.

''HER ŞEYE AÇIĞIM''

Geçtiğimiz sezonun sonunda Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönündeki spekülasyonlar üzerine "Her şeye açığım" diyen ve ailesiyle olası bir ayrılık üzerine konuşan Belçikalı futbolcu, City'den ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

33 yaşındaki oyuncu, 2015 yılında Alman ekibi Wolfsburg'dan Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'ye transfer olmuştu. Pep Guardiola'nın göreve gelmesinden bir yıl önce takıma katılan De Bruyne, son aylarda Guardiola'nın da ısrarla takımda kalacağını belirttiği gibi, transferle ilgili başka bir kulüple görüşmediğini ifade etti.

BBC Radio Manchester'a konuşan De Bruyne, "Açıkçası kimseyle konuşmadım," dedi. "Çok fazla ses ve haber çıktı, ama yazın sakin geçeceğini söylemiştim ve öyle de oldu. Dört hafta tatil yaptım, geri dönüp antrenmanlara başladım. Hepsi bu. Anlatacak bir şey yok. Kimseyle görüşmedim, kimse tarafından ilgilenilmedim." dedi.

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