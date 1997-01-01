Kerr, Jordan'la Finaller'deki o anı hatırladı: "Korkudan altıma s**mıştım!"

Eski Chicago Bulls oyuncusu Steve Kerr, takım arkadaşı Michael Jordan'ın 1997 NBA Finalleri'nin 6. maçında, kendisi için verdiği basit bir talimatı hatırladı.



Jordan, Kerr'e "Hey, John Stockton ikili sıkıştırmaya gelirse, topu sana vereceğim." demişti.



Kerr, katıldığı bir podcastte buna tepkisini şöyle açıkladı:



"Altıma s**mıştım. Hayır, pardon. Bunu söylememe izin var mı?"



Birkaç saniye sonra Jordan topu almış, Stockton'dan bir ikili sıkıştırma gelmiş ve dört saniye kala Kerr, MJ'den aldığı pas sonrası bulduğu orta mesafe şutuyla Bulls'u iki sayı öne geçirmişti. Bu, Bulls'a yedi yıl içinde beşinci şampiyonluğunu kazandıran, 90-86'lık bir galibiyeti getirmişti ve bu sayede Kerr, Jordan'ın güvenini tam olarak kazanmıştı.



"MICHAEL, BİZE YAPTIKLARINI UNUTMADI"



Bununla birlikte, Kerr'e göre bu planın bu şekilde gelişmesinin sebebi, Bulls ekibi serinin başlarında Salt Lake City'deyken, Utah Jazz'in kendilerine karşı benzer bir planı uygulanmasından ötürüydü:



"Utah'ta 3. veya 4. maçtaydı sanırım. Aynı durum olmuştu. John Stockton ikili sıkıştırmaya gelmiş ve topu çalmıştı, sonrasında Karl Malone'a çok güzel bir pas vermişti ve maç da orada sona ermişti. Michael, bilgin bir kişiydi. Her şeyi hatırlamıştı."



"NORMALDE KOLAY BİR ŞUTTUR, AMA..."



Kerr o maçta ortalama oynamasına rağmen (7 sayı), o seride üçlüklerinin sadece %60'ında isabet bulabilmişti, fakat Jordan'dan gelen pası atabileceğine dair özgüveni olduğunu da ekledi:



"Normal şartlar altında aslında çok kolay bir şuttu. Ama çocukken hayalini kurduğunuz şeylerden biridir bu, yani şut isabet bulduğunda aklımda iki düşünce vardı. Bir, 'Aman tanrım, bu inanılmaz.' Ve iki, 'Ah abi, dört saniye var ve hala skoru eşitleyebilir ya da kazanabilirler. Maç henüz bitmedi.' Yani, bir oyuncu olarak edinilmesi harika bir tecrübeydi ve inanılmaz bir andı."



