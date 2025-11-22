Kazımcan Karataş, 655 gün sonra Galatasaray formasıyla!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçında kadroda sürprize imza attı ve sol bekte Kazımcan Karataş'a forma verdi.
Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.
En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.
