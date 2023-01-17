Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.



Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 2-0 kazandı. Kayserispor'a turu getiren golü 105. dakikada Miguel Cardoso ve Ethem Balcı kaydetti.



Kayserispor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.



Kayserispor bir sonraki maçını ligde Beşiktaş ile oynayacak. Antalyaspor ise Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.





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