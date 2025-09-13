Kayserispor'un Manchester United'dan transferi son anda yattı

Manchester United'ın 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sam Mather'ın, transferin bitimine saatler kala Kayserispor ile prensip anlaşmasına vardığı ancak sürecin son anda iptal olduğu öne sürüldü.



İngiliz basınından Manchester Evening News'te yer alan habere göre; daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Mather, Kayserispor ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.



TÜM DETAYLARDA EL SIKIŞILDI



Haberde, sarı kırmızılıların genç oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği aktarıldı. Kayserispor ile Manchester United ücret, geri satın alma maddesi, oyuncunun maaşı ve kişisel şartları konusunda mutabakata vardı. Ancak İngiliz kulübü, işlemlerin tamamlanması ve yönetimden onay alınması için yeterli zamanın bulunmadığını gerekçe göstererek transferi durdurdu.



MATHER'IN HAYAL KIRIKLIĞI



Transferin iptal olmasıyla birlikte Sam Mather'ın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. Genç futbolcunun durumunun ocak ayındaki ara transfer döneminde yeniden masaya yatırılacağı ifade edildi. Bu süreçte ise A takımla idmanlara devam edeceği ve U21 takımında forma giymeyi sürdüreceği kaydedildi.



2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Altyapı kariyerinde ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapan Mather, 10 numara pozisyonunda oynamayı da tercih ediyor. 21 yaşındaki oyuncunun Manchester United ile olan kontratı 2027 yazında sona eriyor.



