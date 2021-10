Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kayserispor kendi sahasında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Hopaspor ile karşı karşıya geldi.



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 0-0 biterken, Kayserispor uzatma dakikalarında bulduğu 3 golle tur atlamayı başardı.



Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri 106. dakikada Yakup Kayış kendi kalesine, 108. dakikada Miguel Cardoso ve 116. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.



Öte yandan Kayserispor'da Miguel Cardoso 50. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Kayserispor kupada 4. tura yükseldi. Hopaspor ise kupaya veda etti.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık



Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Yasir Subaşı (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Hosseini (Dk. 74 Kolovetsios), Kemen, Ramazan Civelek, Cardoso, Mane, Campanharo (Dk. 90+1 Attamah), Emre Demir (Dk. 74 İbrahim Akdağ), Gökhan Sazdağı (Dk. 64 İlhan Parlak), Mustafa Pektemek



Artvin Hopaspor: Murat Özkan, Osman Kocaağa, Saffet Yazar, Ömer Yanık, Yakup Kayış, Furkan Tuşik (Dk. 73 Fatih Dalgıç), Hüseyin Öztürk (Dk. 46 Selim Dilli), Dursun Türk (Dk. 20 Mertcan Arslan), Batuhan Abdikoğlu (Dk. 46 Ufuk Ayaydın), Furkan Cinkaya (Dk. 59 Ali Say), Bilal Çebi



Goller: Dk. 106 Yakup Kayış (Kendi kalesine), Dk. 108 Cardoso, Dk. 116 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 42 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Furkan Tuşik (Artvin Hopaspor)





