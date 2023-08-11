Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 1. hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak. Lige iyi başlangıç yapmak isteyen iki ekip, Kadir Has Stadyumu'na mutlak 3 puan için çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GALATASARAK KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kayserispor - Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. GALATASARAK KAYSERİSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Kayserispor kulübünden yapılyan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Balkon (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.500 TL
Batı Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.250 TL
Doğu Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 900 TL
Doğu Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 750 TL
Kuzey Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL
Güney Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 845 TLGALATASARAK KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliviera, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens , Bakambu KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11
Bilal Bayazit, Anthony Uzodımma, Majıd Hosseını, Joseph Ayyamah, Lıonel Carole, Olıvıer Kemen, Baran Ali Gezek, Ali Karimi, Mame Thıam, Mıguel Cardoso, Gökhan Sazdağı