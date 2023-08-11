Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 17:11

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Kayserispor ile son şampiyon Galatasaray karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen maçı takip etmek isteyen futbolseverler; Kayserispor Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor. İşte Kayserispor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11
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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 1. hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak. Lige iyi başlangıç yapmak isteyen iki ekip, Kadir Has Stadyumu'na mutlak 3 puan için çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? 
GALATASARAK KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kayserispor - Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAK KAYSERİSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kayserispor kulübünden yapılyan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.500 TL

Batı Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.250 TL

Doğu Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 900 TL

Doğu Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 750 TL


Kuzey Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL

Güney Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 845 TL

GALATASARAK KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU 



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliviera, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens , Bakambu

KAYSERİSPOR MUHTEMEL İLK 11

Bilal Bayazit, Anthony Uzodımma, Majıd Hosseını, Joseph Ayyamah, Lıonel Carole, Olıvıer Kemen, Baran Ali Gezek, Ali Karimi, Mame Thıam, Mıguel Cardoso, Gökhan Sazdağı

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