Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 1. hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak. Lige iyi başlangıç yapmak isteyen iki ekip, Kadir Has Stadyumu'na mutlak 3 puan için çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?Kayserispor - Galatasaray maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.Kayserispor kulübünden yapılyan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları şu şekilde:Batı Balkon (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.500 TLBatı Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.250 TLDoğu Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 900 TLDoğu Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 750 TLKuzey Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TLGüney Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TLMisafir tribün bilet fiyatı: 845 TLMuslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliviera, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mertens , BakambuBilal Bayazit, Anthony Uzodımma, Majıd Hosseını, Joseph Ayyamah, Lıonel Carole, Olıvıer Kemen, Baran Ali Gezek, Ali Karimi, Mame Thıam, Mıguel Cardoso, Gökhan Sazdağı