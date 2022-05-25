Kayserispor, final için İstanbul'a gitti

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinden Sivasspor ile karşılaşmak için İstanbul'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, final için İstanbul'a gitti
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25 Mayıs 2022 17:26
Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 26 Mayıs Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor kafilesi, Kayseri Havalimanı'ndan hareket etti.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mensah ile Mert Çetin dışında eksik bulunmuyor.

Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor, saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak

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