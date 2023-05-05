Kayserispor'dan Numanoğlu tepkisi

Yukatel Kayserispor, Arabam.com Konyaspor maçına atanan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun değiştirilmesini talep etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'dan Numanoğlu tepkisi
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05 Mayıs 2023 00:46
Kayserispor, Konyaspor maçına atanan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nu karşılaşmada istemediklerini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Numanoğlu'nun Konyaspor maçından alınıp farklı bir hakemin atanmasını istediklerini belirtti.

İşte o açıklama:

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