Kayserispor'dan Numanoğlu tepkisi

Kayserispor, Konyaspor maçına atanan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nu karşılaşmada istemediklerini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Numanoğlu'nun Konyaspor maçından alınıp farklı bir hakemin atanmasını istediklerini belirtti.
İşte o açıklama:
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Numanoğlu'nun Konyaspor maçından alınıp farklı bir hakemin atanmasını istediklerini belirtti.
İşte o açıklama:
Kayserispor: "Konyaspor maçımızda hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun görev almasını kabul etmiyoruz" https://t.co/zoL9PiPipC
— Sporx (@sporx) May 4, 2023
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