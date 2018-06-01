Kawhi, Mart ayında parkelere dönmeyi planlıyor!

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San Antonio Spurs süperstarı Kawhi Leonard'ın, tekrar Spurs'e katıldığı ve kuadriseps sakatlığı için ek muayene olduktan sonra Mart ayında sahalara dönmeyi beklediği açıklandı.Kawhi'ın, yakın gelecekte beşe beş antrenmanlarda tamamen yer almasının beklendiği belirtildi.Bu hafta içerisinde Spurs'ün antrenman tesisinde çalışmaya devam etmeyi planladığı öğrenilen Kawhi'ın, Mart ayında kadroya dönmeyi de umduğu söylendi.Kawhi'ın, kendisini neredeyse tüm sezon parkelerden uzak tutan bu kuadriseps sakatlığı için ek muayeneyi üç hafta boyunca New York'ta aradığı da eklendi.