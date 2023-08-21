Haber Tarihi: 21 Ağustos 2023 12:14 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 12:14

Katılım endeksine uygun değil ne demek? Haram mı?

Katılım Endeksleri de İslami perspektifle hisse senedi yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Bu yazımızda dünyada İslami Endeks olarak bilinen Katılım Endeksi hakkında merak ettiklerinizi bir araya getirdik. Siz de "Katılım Endeksi Nedir?", "Katılım Endeksi Türleri Nelerdir?", "Katılım Endeksi Nasıl Oluşturuluyor?" gibi soruların yanıtlarını öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin.

Katılım endeksine uygun değil ne demek? Haram mı?
Abone Ol
Katılım Endeksi, Borsa İstanbul (BIST) üzerinde, faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine göre işlem gören hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir.
Borsa endeksleri belirli bir hisse senedi grubunun veya genel borsanın performansını tek bir araç üzerinde izlememizi sağlayan istatistiksel bir ölçüdür. Her bir endeks belirli bir pazarın, sektörün, endüstrinin veya varlık sınıfının performansını temsil etmek için tasarlanmıştır. Katılım endeksleri de İslami bakış açısına uygun nitelikte faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.

Katılım endeksine uygun değil ne demek? Haram mı?

Katılım endeksine uygun değil "caiz değildir" anlamına gelir. Yani haramdır.


Katılım endeksi dışında kalan hisse senetlerinin haram olmaları muhtemeldir.

Danışma kurullarının onayına sunulmadıkça, haram olup olmadıklarını, bu konuda bilgisi yeterli olmayanlar bilemezler.

Katılım Endeksleri oluşturulurken dinin haram kıldığı sektörler listeden çıkarılır ve kalan şirketlerin finansal oranlarına bakılır.

Finansal oranları yeterli olan işletmeler filtrelenerek endeks kapsamına alınır. İlk aşamada Endeks dönemi başlangıcı itibarıyla Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar'da yer almayan şirket payları kapsam dışı bırakılır.

Şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı %33'ü, faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %33'ü ve bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da %5'i aşmaması gerekir. Bu oranları aşan şirket payları kapsam dışı bırakılır.

Katılım Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Faaliyet Alanları Nelerdir?

Katılım Endeksinde yer alan şirketler, faaliyette bulundukları sektöre ve sermaye yapılarına bakılarak belirleniyor. Şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki faaliyetlerin yazılı olduğu şirketlerin hisseleri kapsam dışında bırakılıyor:


Alkollü içki üretim ve ticareti
Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti
Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler
Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti
Faizli finans işlemleri
Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler
Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık
İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler
Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler
İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler
Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Katılım endeksi
Gündem

Diğer Haberler

Karagümrük'e İtalyan orta saha! Fatih Karagümrük Karagümrük'e İtalyan orta saha!
Göztepe'den Nielsen atağı Türkiye Transferler Göztepe'den Nielsen atağı
Nazilli Belediyespor Başkanı Urkay: 'Transferde geç kaldık' Spor Toto 2. Lig Nazilli Belediyespor Başkanı Urkay: "Transferde geç kaldık"
Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u bildirdi! Türkiye Transferler Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u bildirdi!
Karşıyaka'da iki oyuncuyla yollar ayrılacak Spor Toto 3. Lig Karşıyaka'da iki oyuncuyla yollar ayrılacak
Altınordu'da Yusuf altyapıya döndü Spor Toto 2. Lig Altınordu'da Yusuf altyapıya döndü
Beşiktaş, Arsenal ile görüşmelere başladı! Türkiye Transferler Beşiktaş, Arsenal ile görüşmelere başladı!
Altay'da 42'lik kaptan alkış topladı Altay Altay'da 42'lik kaptan alkış topladı
Fatih Karagümrük sezonun ilk galibiyetini aldı Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük sezonun ilk galibiyetini aldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da transferde büyük hafta!
2
Livakovic, Fenerbahçe için geliyor
3
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması
4
Galatasaray'da Mauro Icardi şaşkınlığı!
5
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
6
Fenerbahçe'de orta sahaya yeni yıldız adayı!
7
Sevilla'nın yıldızı Fenerbahçe'ye: Ocampos

SON HABERLER

yukarı ok