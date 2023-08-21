Katılım endeksine uygun değil ne demek? Haram mı?

Katılım Endeksi, Borsa İstanbul (BIST) üzerinde, faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine göre işlem gören hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir.Borsa endeksleri belirli bir hisse senedi grubunun veya genel borsanın performansını tek bir araç üzerinde izlememizi sağlayan istatistiksel bir ölçüdür. Her bir endeks belirli bir pazarın, sektörün, endüstrinin veya varlık sınıfının performansını temsil etmek için tasarlanmıştır. Katılım endeksleri de İslami bakış açısına uygun nitelikte faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden oluşur.Katılım endeksi dışında kalan hisse senetlerinin haram olmaları muhtemeldir.Danışma kurullarının onayına sunulmadıkça, haram olup olmadıklarını, bu konuda bilgisi yeterli olmayanlar bilemezler.Katılım Endeksleri oluşturulurken dinin haram kıldığı sektörler listeden çıkarılır ve kalan şirketlerin finansal oranlarına bakılır.Finansal oranları yeterli olan işletmeler filtrelenerek endeks kapsamına alınır. İlk aşamada Endeks dönemi başlangıcı itibarıyla Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar'da yer almayan şirket payları kapsam dışı bırakılır.Şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı %33'ü, faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %33'ü ve bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da %5'i aşmaması gerekir. Bu oranları aşan şirket payları kapsam dışı bırakılır.Katılım Endeksinde yer alan şirketler, faaliyette bulundukları sektöre ve sermaye yapılarına bakılarak belirleniyor. Şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki faaliyetlerin yazılı olduğu şirketlerin hisseleri kapsam dışında bırakılıyor:Alkollü içki üretim ve ticaretiTıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticaretiKumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerDomuz ve mamullerinin üretim ve ticaretiFaizli finans işlemleriPara ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemlerAhlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılıkİslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetlerÇevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetlerİnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetlerSağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti