Kaspars Dubra: 'Türkiye yüklendi ve kazandı'

Letonya'da Kaspars Dubra, A Milli Takımımıza 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.



2. golü atamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Dubra, "Her iki takım da çok iyi oynadı. Çok iyi anlar oldu. Türkiye'yi yenmemiz lazımdı, ikinci golü atmamız lazım. Son dakikalarda Türkiye çok yüklendi ve kazandı. Söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Türkiye kazandı, biz kaybettik." ifadelerini kullandı.



