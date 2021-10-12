Kaspars Dubra: "Türkiye yüklendi ve kazandı"

A Milli Takımımızın Letonya yenilgisinin ardından Kaspars Dubra açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Kaspars Dubra: 'Türkiye yüklendi ve kazandı'
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12 Ekim 2021 00:32
Letonya'da Kaspars Dubra, A Milli Takımımıza 2-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

2. golü atamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Dubra, "Her iki takım da çok iyi oynadı. Çok iyi anlar oldu. Türkiye'yi yenmemiz lazımdı, ikinci golü atmamız lazım. Son dakikalarda Türkiye çok yüklendi ve kazandı. Söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Türkiye kazandı, biz kaybettik." ifadelerini kullandı.


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