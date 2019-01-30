Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Galatasaray'a transferi gündemde olan Mbaye Diagne ile ilgili lacivert-beyazlı kulübün yönetim kurulundan kendilerine bir şeyin söylenmediğini söyledi.Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimine katılan Bilgin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Galatasaray'a transferi gündemde olan golcü futbolcuları Diagne ile ilgili soru üzerine Bilgin, "Bu konuda kendi kulübümden henüz bir duyum almadım. Yönetim kurulu ve başkanımız nezdinde bu işler yapılıyor. Bize 'Şu hazırlığı yapın' gibi bir şey yok." diye konuştu.Nursal Bilgin, Diagne'nin ayrılma durumunu kayıp olarak değerlendirmeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kasımpaşa'da oynayan her futbolcu ayrıcalıklı. Ayrıcalıklı görevleri vardır. Diagne'nin görevi de gol atmaktır. İlk yarıda attığı 20 golle dünyanın en iyi golcüleri arasına girmiştir. Onun yerine gelecek arkadaşın ondan daha fazla atamayacağı, daha aktif olamayacağı şeklinde bir görüşümüz yoktur. Onun yerine gelecek futbolcu belki daha fazla atacaktır."Çeyrek finalde son Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor ile eşleştiklerini hatırlatan Bilgin, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Buna gidecek şekilde yola devam ediyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Güçlü ve sportmen olan kazansın." ifadelerini kullandı.