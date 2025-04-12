Karşıyaka ile Petkimspor kritik derbide

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme korkusunu üzerlerinden atamayan Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor 13 Nisan Pazar günü İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka ile Petkimspor kritik derbide
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12 Nisan 2025 17:19
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme korkusunu üzerlerinden atamayan Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor 13 Nisan Pazar günü İzmir derbisinde rakip olacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Bilet fiyatları öğrenci ve tam bilet 100'er TL, VIP 750 TL olarak açıklandı. Ev sahibi Yeşil-kırmızılılarda kadrodaki 4 yabancıdan Gallinat ve Hollins'in sakatlıkları bulunuyor.

Ligde iki ekip de bitime 6 maç kala 9'ar galibiyetle düşme hattının 2 galibiyet üzerinde yer alıyor. Bu mücadelenin öncesinde saat 15.30'da düşme hattındaki Merkezefendi Bld Basket-Manisa Basket arasında oynanacak maçta kazanan takım farkı 1 galibiyete indirecek. İzmir derbisinde galip gelecek taraf son 5 hafta öncesi büyük oranda rahatlarken, mağlup takım ise kalan maçlara düşme korkusuyla çıkacak.

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