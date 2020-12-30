Karagümrük'ün yıldızlarına Galatasaray ve Trabzonspor talip

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fatih Karagümrük'ün yıldızları Lucas Biglia ve Alesseane Ndao, transferin gözdesi oldu. Karagümrük forması giyen 2 futbolcu için Galatasaray ve Trabzonspor nabız yokladı.



TRT Spor'da yer alan habere göre; Kadrosuna bir orta saha ve kanat takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray 2 oyuncunun durumunu kırmızı siyahlı yönetime sordu. Taylan Antalyalı'ya alternatif arayan sarı kırmızılıların, özellikle Biglia'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.



TRABZONSPOR'DAN CAMPI + PARA



Biglia ve Ndao'ya talip olan bir başka kulüp ise Trabzonspor.



Fatih Karagümrük'ün, bordo mavililerden stoper Gaston Campi'yi istediği ifade edildi. Karadeniz temsilcisinin kırmızı siyahlılara, Biglia ve Ndao için Campi artı bir miktar para teklifini sunduğu gelen haberler arasında.



2 oyuncunun durumunun transfer dönemi açıldığında netlik kazanacak.



LAZIO VE MILAN'DA OYNADI



Futbol kariyerine Arjantin'de start veren Biglia, Avrupa'da ise Anderlecht, Lazio ve Milan kulüplerinde forma giydi. 34 yaşındaki yıldız, sezon başı bedelsiz olarak Karagümrük'e katıldı. Kısa süre içerisinde tecrübesiyle fark yaratan ve Karagümrük'ün en önemli oyuncusu haline gelen Biglia, İstanbul ekibiyle çıktığı 13 maçta 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Biglia ayrıca 58 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını terletti.



LYON 3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ



Ndao, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te çıktığı 19 maçta 3 gol, 5 asist üretip, takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştu. Geçtiğimiz sezonun bitiminde Fransız kulübü Olympique Lyon, Alassane Ndao için 3 milyon euro teklif etmiş ancak oyuncunun daha da gelişeceğine çok inanan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, öneriyi geri çevirmişti. Bir dönem ismi Fenerbahçe ile de anılan Ndao, bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 4 gol, 3 asist yaptı.



