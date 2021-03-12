Karagümrük'te Sivas maçı öncesi eksik yok, 4 isim sınırda

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak.



Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor.



Ligde 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgisi olan 34 puanlı Demir Grup Sivasspor ise 11. sırada yer alıyor.



Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.



