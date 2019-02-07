'Kagawa'yı hemen geri alın'

YÖNETİCİDEN KAGAWA AÇIKLAMASI

Borussia Dortmund'da paslanan Japon harikası Kagawa, Beşiktaş formasıyla 2 gol atınca pırlantaya dönüştü. Oynamadığı dönemlerde ismini anmayanlar, hatta İspanya'ya transfer olmak istemesine rağmen teklif yapmayanlar, şimdi sıraya girdi.Özellikle daha önce formasını giydiği M.United'ın taraftarları kulüp yönetimine ve teknik ekibe binlerce mesaj gönderip, Kagawa'nın yaz transfer döneminde geri getirilmesini istedi. Haberi sayfalarına taşıyan İngiliz basını da, bu baskıdan sonra Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in iki kez düşünmek zorunda olduğunu yazdı.Kagawa'ya gelen desteğe dikkat çeken İngiliz basınında, "Japon oyuncu M.United'da iki sezon geçirdi. İz bıraktı. Ocakta alınmadı ancak yazın M.United'ı transfere zorlayabilir" yorumu yapıldı.Bu arada Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Kagawa'nın opsiyonu için "Opsiyon var mı yok mu konusu, bu kadar başarılı, hızlı bir transferi farklı boyuta çekmek isteyen taraflar tarafından çok konuşuldu. Şöyle ki, Kagawa'nın opsiyonu var. Nasıl var Kagawa'nın opsiyonu. Opsiyon öncelikle bizim taraftarımızla var. Daha sonra bizim yönetimimizle var. Taraftarımız yarım dönem boyunca Kagawa'ya sahip çıkarsa, burayı kendisinin yuvası gibi hissettirirse, akabinde biz de yönetim olarak ödemelerini düzenli yaparsak Dortmund'un Kagawa'yı bırakmama gibi bir şansı yok. Bunun tam tersini düşünürsek; burada kendisini mutsuz hissederse, ödemelerini zamanında almazsa istediğimiz kadar opsiyonu olsun. Sene sonunda satın alma opsiyonumuz olduğu halde 5-6 milyon avro maaş ister, almamız mümkün olmaz. Onun için opsiyonun olup olmaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Opsiyon sadece bir detay. Opsiyon yönetimde, taraftarda. Yeter ki taraftar, yönetim herkes üstüne düşeni yapsın, sahiplensin geri kalan sezon sonundaki kağıt işleri olur." açıklamasını yaptı.