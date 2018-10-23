Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk gecesi!

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Türk takımlarından OGM Ormanspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'ndaki ilk maçta yarın karşı karşıya gelecek.
Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.
Grupta diğer maçta 25 Ekim Perşembe günü Romanya'nın ACS Sepsi takımı, Rusya temsilcisi WBC Enisey'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.
Grupta diğer maçta 25 Ekim Perşembe günü Romanya'nın ACS Sepsi takımı, Rusya temsilcisi WBC Enisey'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın