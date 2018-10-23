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Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk gecesi!

OGM Ormanspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'ndaki ilk maçlarında yarın karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk gecesi!
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23 Ekim 2018 12:54
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden Türk takımlarından OGM Ormanspor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'ndaki ilk maçta yarın karşı karşıya gelecek. 

Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Grupta diğer maçta 25 Ekim Perşembe günü Romanya'nın ACS Sepsi takımı, Rusya temsilcisi WBC Enisey'i konuk edecek. 

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