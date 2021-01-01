Juwan Howard, NBA'e dönmekle ilgilenmiyor

Michigan Üniversitesi koçu Juwan Howard'ın ekibinden ayrılıp NBA'e katılma üzerine herhangi bir ilgisi olmadığı bildirildi.



Eski Miami Heat yardımcı antrenörünün 2021 ölü sezonunda NBA'deki boşta olan çeşitli koçluk işlerine ilgi göstermesi beklenmiş olsa da, herhangi bir NBA takımı için mülakata girmeyeceği kaydedildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Howard'ın NBA'e geri dönmekle "ilgilenmediğini" ve şu anda Wolverines ekibi ile kalmayı tercih ettiğini açıkladı.



Michigan'da son derece başarılı olan ve iki sezonda toplam 42-17'lik bir derece yakalayan Howard, bir koç olarak ilk NCAA Turnuvasında Wolverines ekibini Elite Eight seviyesine yükseltmişti.



