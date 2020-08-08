Juventus'tan Maurizio Sarri ve C.Ronaldo hakkında açıklama

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Maurizio Sarri ve Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; juventus.com
Juventus'tan Maurizio Sarri ve C.Ronaldo hakkında açıklama
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08 Ağustos 2020 01:38
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Lyon'a elendikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SARRI İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak teknik direktör Maurizio Sarri'yi görevden almayı düşünmediklerini belirten başkan Agnelli Maurizio Sarri ile yolumuza devam edeceğiz. Ancak Şampiyonlar Ligi bizim için artık bir rüya değil hedef olmalı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama şimdi yeni sezon planlarına başlayacağız." dedi.

"RONALDO, JUVENTUS'TA KALACAK"

Fransız basının gündeme getirdiği "Cristiano Ronaldo, PSG'ye transfer olmak istiyor" haberlerine de yanıt veren Agnelli "Fransız basını, Lyon ile oynayacağımız maç öncesinde Cristiano Ronaldo ve PSG iddialarını kasıtlı olarak yazdı. Bu bir medya oyunudur. Sizi temin ederim ki, Ronaldo burada kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.




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