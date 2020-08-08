Juventus'tan Maurizio Sarri ve C.Ronaldo hakkında açıklama

"SARRI İLE DEVAM EDECEĞİZ"

"RONALDO, JUVENTUS'TA KALACAK"

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Lyon'a elendikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.Hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak teknik direktör Maurizio Sarri'yi görevden almayı düşünmediklerini belirten başkan Agnelli Maurizio Sarri ile yolumuza devam edeceğiz. Ancak Şampiyonlar Ligi bizim için artık bir rüya değil hedef olmalı. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama şimdi yeni sezon planlarına başlayacağız." dedi.Fransız basının gündeme getirdiği "Cristiano Ronaldo, PSG'ye transfer olmak istiyor" haberlerine de yanıt veren Agnelli "Fransız basını, Lyon ile oynayacağımız maç öncesinde Cristiano Ronaldo ve PSG iddialarını kasıtlı olarak yazdı. Bu bir medya oyunudur. Sizi temin ederim ki, Ronaldo burada kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.