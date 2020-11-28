Jürgen Klopp: 'Wijnaldum kalsın isterim!'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'nın radarında olduğu iddia edilen Wijnaldum için açıklamalarda bulundu.



Hollandalı futbolcunun performansından memnun olduğunu dile getiren Klopp, "Wijnaldum'dan oldukça memnunum. Kadrolarıma baktığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Her zaman iyi oynadı ve birçok pozisyonda görev aldı. Bu yüzden bu kadar çok maça çıktı. İyi bir form durumu var, şükürler olsun! Uzun süre devam edebilir. Sözleşmesi hakkında söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhangi bir şeye karar verilmediği sürece her şey mümkündür. Ben pozitifim." dedi.



Wijnaldum ile çok iyi anlaştıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Wijnaldum, tanıdığım en iyi insanlardan ve şimdiye kadar yetiştirdiğim en iyi oyunculardan biri. O olağanüstü bir insan, yani hiçbir sorun yok. İlişkimiz yıllar boyunca hiç değişmedi. Birlikte birkaç şey kazandık ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Onun hayatıyla ilgileniyorum, o benim hayatımla ilgileniyor -ki bu o kadar da muhteşem değil- gerçekten." ifadelerini kullandı.



Wijnaldum'un sözleşmesi, bu sezon sonunda sona eriyor.



