Johann Elmander antrenör oldu

Bir dönem Galatasaray formasını terleten Johann Elmander'in yeni görevi resmen belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Johann Elmander antrenör oldu
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21 Ekim 2020 19:41
Bir dönem Galatasaray formasını terleten Johann Elmander, futbolu bıraktığı kulüp Örgryte'de  antrenör olarak teknik ekipte göreve başladı.

İsvaçli forvet, 2 sezon bu kulübün formasını terlettikten sonra kramponlarını asmıştı.

"KATKI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Elmander göreve gelmesi sonrası yaptığı açıklamada; "Keyifli hissediyorum. Daha önce oyuncusu olduğum kulübe böyle geri dönmek ilginç olacak. Katkı verebilmeyi umuyorum." dedi.

39 yaşındaki emekli golcü, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 46 maça çıktı. İsveçli forvet bu dönemde 16 gol ve 8 asist kaydetmişti.



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