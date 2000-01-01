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Jazz GM'i Lindsey, Rudy Gobert'in olgunluğuna hayran kalmış!

Utah Jazz genel menajeri Dennis Lindsey, Rudy Gobert'in pozitif KOVID-19 testinden sonra gösterdiği liderlik ve olgunluğa duyduğu hayranlığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz genel menajeri Dennis Lindsey, Rudy Gobert'in pozitif KOVID-19 testinden sonra gösterdiği liderlik ve olgunluğa duyduğu hayranlığını dile getirdi.

Mart ayında 2019-20 sezonunun askıya alınmasından sonra, Jazz oyuncuları Gobert ve Donovan Mitchell arasında bir sürtüşme olduğu bildirilmişti.

Bu, büyük ölçüde Gobert'in, halihazırda koronavirüsü taşıyor olabileceğinin farkında olmadan, görünürdeki her şeye açıkça dokunduğu bir basın konferansı sırasında pervasız davranışından kaynaklanmıştı. Olaydan aylar sonra, iki oyuncu aralarını düzeltmişti.

KSL'den Ryan Miller ile konuşan Lindsey, Gobert'i kendisine yönelik tonlarca eleştiriye verdiği yanıtlardan ötürü hayranlığını dile getirdi:

"Rudy'nin bu kadar açık olması ve belirli noktalara değinme şekilleri beni çok etkiledi. Gerçek bir savunmasızlık ve bir miktar kendini yansıtma vardı. Gerçek bir olgunluk gördüm. Eleştirilirken, hepimizin kendimize bakmamız gereken bazı noktalar olduğunu biliyorsunuz ve ben, 51 yaşında bu konuda çok iyi olduğumdan emin değilim. Ancak 28 yaşındaki Rudy'nin bu konuda ne hissettiğini yansıtabilmesi ve paylaşabilmesinden oldukça etkilendim."

Gobert KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıktan sonra, Mitchell da günler sonra pozitif bir test sonucu vermişti. Gobert'in daha önce umursamaz davranışı göz önüne alındığında, Mitchell'in kendisiyle bir süre görüşmediği bildirildi. Yakın zamanda yapılan bir röportajda Mitchell, Gobert ile aralarını düzelttiklerini belirtmişti.


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