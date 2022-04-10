Jason Denayer, Lyon'dan ayrılıyor!

Olympik Lyon'da Belçikalı savunmacı Jason Denayer takımdan ayrılıyor.



Fransız basınında çıkan habere göre, Denayer sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak ve yaz aylarında bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılacak.



137 MAÇTA OYNADI



2018 yılında Manchester City'den Lyon'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, aradan geçen süreçte Fransız ekibinin formasını 137 kez giydi. Denayer, bu maçlarda 8 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi.



2 SEZON GALATASARAY'DA OYNADI



Jason Denayer, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray'da forma giymişti.



LYON'UN ÖNCELİĞİ DIOP



Öte yandan Lyon'un ise Denayer yerine savunmanın merkezi için West Ham United'da forma giyen Issa Diop ismini öncelik haline getirdiği belirtildi.





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