Japonya'dan, Konyaspor'a transfer oldu

Konyaspor son olarak FC Tokyo forması giyen kaleci Jakub Slowik'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Japonya'dan, Konyaspor'a transfer oldu
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22 Ocak 2024 19:46
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i transfer etti.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, en son Japonya ekibi FC Tokyo'da forma giyen 32 yaşındaki kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"Jakub Slowik hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, tecrübeli kalecinin 27 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

 

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