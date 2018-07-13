James Rodriguez, Real Madrid'e dönmek istiyor!

geçtiğimiz sezon başında2 yıllığına kiralananiçin flaş bir iddia ortaya atıldı.Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle Bayern Münih'e kiralanan Kolombiyalı yıldızın, Madrid ekibine dönmek istediği belirtildi.Kolombiya basınında yer alan habere göre; Real Madrid'in başına Julen Lopetegui'nin geçmesiyle birlikte James Rodriguez geri dönmek istediği yönünde kulübe haber yolladı.Real Madrid yönetiminin de Ronaldo'nun ayrılışının ardından James Rodriguez'in dönüşüne sıcak baktığı ve Bayern Münih ile masaya oturacağı belirtildi.Bayern Münih yönetiminin ise Kolombiyalı yıldızdan memnun olduğu ve Real Madrid ile yeni bir anlaşma yapmayı düşünmediği vurgulandı.Sezon sonuna kadar Bayern Münih ile kiralık sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 8 gol attı ve 14 asist yaptı.