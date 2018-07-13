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James Rodriguez, Real Madrid'e dönmek istiyor!

Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen James Rodriguez'in Real Madrid'e dönmek istediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
James Rodriguez, Real Madrid'e dönmek istiyor!
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13 Temmuz 2018 01:53
Real Madrid'den geçtiğimiz sezon başında Bayern Münih'e 2 yıllığına kiralanan James Rodriguez için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'de Zinedine Zidane ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle Bayern Münih'e kiralanan Kolombiyalı yıldızın, Madrid ekibine dönmek istediği belirtildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR GELİNCE...

Kolombiya basınında yer alan habere göre; Real Madrid'in başına Julen Lopetegui'nin geçmesiyle birlikte James Rodriguez geri dönmek istediği yönünde kulübe haber yolladı.

Real Madrid yönetiminin de Ronaldo'nun ayrılışının ardından James Rodriguez'in dönüşüne sıcak baktığı ve Bayern Münih ile masaya oturacağı belirtildi.

BAYERN, JAMES'TEN MEMNUN

Bayern Münih yönetiminin ise Kolombiyalı yıldızdan memnun olduğu ve Real Madrid ile yeni bir anlaşma yapmayı düşünmediği vurgulandı.

Sezon sonuna kadar Bayern Münih ile kiralık sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 8 gol attı ve 14 asist yaptı.



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