Jamal Crawford, birkaç maç oynamayacak

Brooklyn Nets'in geçici koçu Jacque Vaughn, Brooklyn Nets guardı Jamal Crawford'ın Salı günü Milwaukee Bucks'a karşı geçirdiği hamstring zorlanmasından sonra en az 'birkaç maçı' kaçıracağını söyledi.Crawford, sezonun ertelendiği sırada takımla sözleşme imzaladıktan sonra, Nets ile ilk maçını oynamıştı. Ancak, oyunu ikinci çeyrekte erkenden terk etmiş ve geri dönmemişti.Maçta oynamasıyla, Nisan 2019'dan beri ilk kez bir NBA maçında oynamış olan Crawford, 40 yaşında sezonun devamında yer alan en yaşlı oyuncu olmuştu. Yeni emekli Vince Carter, sezonda oynamış olan ve Crawford'dan daha yaşlı olan tek oyuncuydu. Carter Haziran ayında, NBA'den emekli olmuştu.Crawford Salı günü oynadığı altı dakika içinde beş sayı ve üç asist kaydetmişti. Nets, sakatlığına rağmen Bucks'ı mağlup etmişti.