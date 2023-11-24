İzmir BB, Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı

Sutopunda Kadınlar Challenger Kupası ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Zavk Mladost'u 12-9 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir BB, Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı
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24 Kasım 2023 23:46
Sutopunda Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı LEN Kadınlar Challenger Kupası "Final 6" B Grubu ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, ev sahibi Zavk Mladost'u 12-9 yendi.

Zagreb'deki "Final 6" karşılaşmalarının ilkinde Zavk Mladost'u 12-9'luk skorla geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü TSİ 20.00'de Portekiz'den Fluvial Portuense ile mücadele edecek.

Türk temsilcisi, B Grubu'nu lider tamamlaması halinde şampiyonluk için 26 Kasım Pazar günü A Grubu birincisi ile karşılaşacak.

Diğer grupta Sırbistan'dan ZVK Kızılyıldız, Hırvatistan'dan VK Jadran Split ve Portekiz'den Sporting Lizbon bulunuyor.

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