İzmir BB, Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı

Sutopunda Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı LEN Kadınlar Challenger Kupası "Final 6" B Grubu ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, ev sahibi Zavk Mladost'u 12-9 yendi.



Zagreb'deki "Final 6" karşılaşmalarının ilkinde Zavk Mladost'u 12-9'luk skorla geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü TSİ 20.00'de Portekiz'den Fluvial Portuense ile mücadele edecek.



Türk temsilcisi, B Grubu'nu lider tamamlaması halinde şampiyonluk için 26 Kasım Pazar günü A Grubu birincisi ile karşılaşacak.



Diğer grupta Sırbistan'dan ZVK Kızılyıldız, Hırvatistan'dan VK Jadran Split ve Portekiz'den Sporting Lizbon bulunuyor.





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