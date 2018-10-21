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İşte Di Francesco'nun kaderini belirleyecek 4 maç!

Roma'nın son olarak evinde aldığı SPAL mağlubiyeti, yönetimde bardağı taşırdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
İşte Di Francesco'nun kaderini belirleyecek 4 maç!
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21 Ekim 2018 14:53
Serie A Ligi ekiplerinden Roma'nın aldığı inişli çıkışlı sonuçlar sonrası İtalyan teknik direktörün geleceği pek de parlak değil.

Çizme basınında çıkan haberlere göre son olarak alınan SPAL mağlubiyeti sonrası Romalı yöneticiler hayli öfkelendi.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Roma'da Başkan James Pallota, alternatif teknik direktörlere yönelirken, henüz bu konuda net bir isim belirtilmedi.

KRİTİK 4 SINAV

Öte yandan Eusebio Di Francesco'nun geleceği, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak CSKA Moskova maçları ve ligde oynanacak Napoli, Fiorentina maçları sonrası belli olacak.

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