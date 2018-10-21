KRİTİK 4 SINAV

Serie A Ligi ekiplerinden Roma'nın aldığı inişli çıkışlı sonuçlar sonrası İtalyan teknik direktörün geleceği pek de parlak değil.Çizme basınında çıkan haberlere göre son olarak alınan SPAL mağlubiyeti sonrası Romalı yöneticiler hayli öfkelendi.Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Roma'da Başkan James Pallota, alternatif teknik direktörlere yönelirken, henüz bu konuda net bir isim belirtilmedi.Öte yandan Eusebio Di Francesco'nun geleceği, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak CSKA Moskova maçları ve ligde oynanacak Napoli, Fiorentina maçları sonrası belli olacak.