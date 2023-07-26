Haber Tarihi: 26 Temmuz 2023 16:57 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 17:45

İSTANBUL HALK EKMEK FİYATI 2023: İstanbul halk ekmek zam geldi mi, ne kadar, kaç TL?

İstanbul Halk Ekmek fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İstanbullular, şehirde ekmek fiyatlarının zamlanacağı haberinin yayılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunulan Halk Ekmek fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki İstanbul Halk Ekmek fiyatları yükseldi mi? İstanbul'da ekmeğe zam mı geldi? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

İSTANBUL HALK EKMEK FİYATI 2023: İstanbul halk ekmek zam geldi mi, ne kadar, kaç TL?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı. Yapılan yüzde 66'lık zam oranı listelere yansıdı. Zam sonrası 'Halk ekmek ne kadar oldu, kaç TL?' soruları vatandaşların gündeminde yer aldı. İşte Temmuz 2023 Halk Ekmek ürünleri güncel fiyatları. 

İSTANBUL HALK EKMEK FİYATI 2023: İstanbul halk ekmek zam geldi mi, ne kadar, kaç TL?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına zam yapıldı. Zamla birlikte normal ekmeğin fiyatı 5 TL oldu. Yapılan yüzde 66'lık zam oranı listelere yansıdı.
Halk Ekmek'in diğer ürünlerinin yeni fiyatları şöyle:

– 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 25 TL

– 400 gramlık tam buğday ekmeği 20 TL

– 500 gramlık çok tahıllı ekmek 22.5 TL

– 400 gramlık çavdar ekmeği 20 TL

– 350 gramlık ruşeymli ekmek 20 TL

– 670 gramlık tost ekmeği 20 TL


– 500 gramlık kepekli tost ekmeği 20 TL

– 350 gramlık hamburger ekmeği 18.50 TL

– 350 gramlık sandviç ekmeği 18.50 TL

– 400 gramlık tam buğday unlu sandviç ekmeği 17.50 TL

– 400 gramlık çavdarlı sandviç ekmeği 17.50 TL




İSTANBUL HALK EKMEK FİYATI 2023

Ekmek Türü Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Artış Oranı (%)
Normal Ekmek 3,00 5,00 66,6
Kepekli Ekmek 3,00 5,00 66,6
Organik Tam Buğday Ekmeği 17,00 25,00 47,06
Tam Buğday Ekmeği 14,00 20,00 42,85
Çok Tahıllı Ekmek 17,00 22,50 32,35
Çavdarlı Ekmek 14,00 20,00 42,85
Ruşeymli Ekmek 15,00 20,00 33,33
Tost Ekmeği 17,50 20,00 14,28
Kepekli Tost Ekmeği 17,50 20,00 14,28
Hamburger Ekmeği 14,50 18,50 27,58
Sandviç Ekmeği 14,50 18,50 27,58
Tam Buğday Unlu Sandviç Ekmeği 14,50 17,50 20,68
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