İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024)

EURO 2024'te erken final olarak nitelendiren İspanya - Almanya çeyrek final maçı için nefesler tutuldu. İspanya grup aşamasında İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk galibiyetleriyle 9 puan topladı. Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi Almanya ise Macaristan, İskoçya'yı mağlup ederken İsviçre ile berabere kaldı. Almanya, taraftarının da etkisiyle İspanya karşısında kazarak son 4 takım arasına kalmak istiyor. İki takım arasında son 20 yılda oynanan resmi karşılaşmalarda İspanya 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Özel maçlarda ise taraftar birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere tamamlandı. Çeyrek final heyecanının başlamasıyla gözler maç saatine çevrildi. Peki İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, İspanya - Almanya karşılaşmasının detayları…

Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde 8 takım adını yarı finale yazdırmak için mücadele ediyor. Turnuvanın ev sahibi ve favorisi olan iki takım çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Stuttgart Arena'da oynanacak İspanya - Almanya mücadelesi 5 Temmuz cuma günü saat 19.00'da başlayacak. Anthony Taylor'ın düdük çalacağı mücadelede yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nunn üstlenecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulamasından canlı izlenebilecek.

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ile çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.

İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın attığı 32 gole, Almanya 31 golle karşılık verdi.

İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Söz konusu dönemde iki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı.

İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2020'deki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda rakibini 6-0 yenen İspanya, sansasyonel bir skor aldı.

Takımlar arasında yapılan 3 dostluk müsabakasında ise İspanya ve Almanya birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere bitti.

İspanya'da 4, Almanya'da ise 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İspanya Milli Takımı'nda Dani Carvajal, Robin le Normand, Alvaro Morata ve Dani Vivian ile Alman Milli Takımı'nda Robert Andrich, Maximilian Mittelstadt ve Antonio Rüdiger, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, çıkmaları muhtemel yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.