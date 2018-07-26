Stat sorunu

Galatasaray maçı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kalıcı olmak istediklerini söyledi.Beştepe Tesisleri'nde yeni sezon öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen İsmail Kartal, "Bu sene inşallah ligde kalıcı oluruz. Önümüzdeki seneden sonra da Ankaragücü'nün önünün açık olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl zor olacak. Bu kulüp nereden buralara geldi. Ligde kalmalıyız, bunu başarmalıyız. Herkesin bu takımı desteklemesi gerekiyor. Çünkü tek takımız. Tek kaldık. Başka türlü başarı gelmez." değerlendirmesini yaptı.Bugüne kadar 6 transfer yaptıklarını hatırlatan Kartal,ifadelerini kullandı.Yeni transferlerin antrenmanlarındaki performansından memnun olduğunu anlatan Kartal,diyerek görüşlerini açıkladı.Kendilerine faydalı olacaklarına inandıkları oyunucularla temaslarının sürdüğünü dile getiren Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçlarını oynayacakları stadın netleştiğini hatırlatarak, "Eryaman Stadı bitene kadar bu sezon Yenikent'te oynayacağız." dedi.Yeni sezon öncesinde iki dönem Erzurum'da kamp yaptıkların ifade eden Kartal, şöyle konuştu:Teknik direktör Kartal, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yapacakları ilk maçta ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklarını ifade etti.Sarı-kırmızılı ekibin Türk futbolundaki yerinin belli olduğunu savunan İsmail Kartal,diyerek sözlerini tamamladı.