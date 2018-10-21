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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!

Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal, haftaya karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Kaynak: AA
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması!
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21 Ekim 2018 23:03
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Verdiğim görevleri yerine getiren, sahada çok iyi mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, milli maç arasında çok iyi çalıştıklarını söyledi.

Oyuncularının istekli ve hırslı olmasının kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kartal, "Oyuna önde baskı yaparak ve rakibi hataya zorlayarak başlamak istedik. Coşkulu, kendine güvenen ve taraftarın da desteğini alarak bu baskıyı maç boyu sürdürmeye çalıştık. İlk 10 dakikada da bunu çok iyi yaptık" diye konuştu.

Karşılaşmaya ilk 11'de oynayan veya oynaması muhtemel 6 oyuncudan yoksun çıktıklarını hatırlatan Kartal, şunları söyledi:

"İlk devrede gol dışında 1-2 pozisyon daha ürettik. Yaptığımız değerlendirmeler sonunda, Evkur Yeni Malatyaspor'un çok top yapmadığını ve oyunu geriden kurmaya çalıştığını tespit ettik. Maça iyi başladık ve öne geçtik. 70. dakikadan sonra rakip oyunu riske etmeye başladı. Biz de özellikle son 10 dakika skoru korumak ve 3 puanı almak için biraz kapanarak oynadık. Verdiğim görevleri yerine getiren, sahada çok iyi mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi, muhteşem MKE Ankaragücü taraftarına ve camiamıza armağan ediyoruz."

Kartal, ligin 10. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maçla ilgili sorulan soru üzerine, "Fenerbahçe'de top oynadık, teknik adamlık yaptık ama MKE Ankaragücü'nün mukaveleli teknik direktörüyüm. Ekibim ve tüm konsantrasyonumla beraber MKE Ankaragücü'nün başarısı için buradayım. Hem MKE Ankaragücü hem de kendi kariyerim için en iyisini yapmak istiyorum." yanıtını verdi.

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