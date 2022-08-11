Beşiktaş, Almanya Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri transferi için görüşmelere devam ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in futbolcu ile ilgili raporu ortaya çıktı.
ISMAEL, TRANSFERİ İSTİYOR
Fransız çalıştırıcı, "Amiri bize büyük güç katacaktır. Geç olmadan bu transferi bitirelim" raporunu verdi. 25 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlılar satın alma opsiyonlu bir teklif düşünürken, Leverkusen ise futbolcudan 9 milyon euro bonservis bekliyor.
BAŞKAN ÇEBİ'NİN AÇIKLAMASI
Çebi daha önce futbolcuyla ilgili olarak "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" ifadesini kullandı.
ISMAEL, TRANSFERİ İSTİYOR
Fransız çalıştırıcı, "Amiri bize büyük güç katacaktır. Geç olmadan bu transferi bitirelim" raporunu verdi. 25 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlılar satın alma opsiyonlu bir teklif düşünürken, Leverkusen ise futbolcudan 9 milyon euro bonservis bekliyor.
BAŞKAN ÇEBİ'NİN AÇIKLAMASI
Çebi daha önce futbolcuyla ilgili olarak "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" ifadesini kullandı.
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