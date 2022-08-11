ISMAEL, TRANSFERİ İSTİYOR

BAŞKAN ÇEBİ'NİN AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Almanya Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri transferi için görüşmelere devam ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'in futbolcu ile ilgili raporu ortaya çıktı.Fransız çalıştırıcı, "Amiri bize büyük güç katacaktır. Geç olmadan bu transferi bitirelim" raporunu verdi. 25 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlılar satın alma opsiyonlu bir teklif düşünürken, Leverkusen ise futbolcudan 9 milyon euro bonservis bekliyor.Çebi daha önce futbolcuyla ilgili olarak "Amiri listemizde, görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız" ifadesini kullandı.