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Islam Slimani, Sporting'e dönüyor!

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Islam Slimani'nin Sporting Lizbon'a döneceği iddia edildi.

Islam Slimani, Sporting'e dönüyor!
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21 Temmuz 2018 18:57
Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Cezayirli forvet Islam Slimani'nin eski takımı Sporting Lizbon'a transfer olacağı iddia edildi.

SPORTING TEKLİFİ YAPTI

Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan 30 yaşındaki forvet için Sporting Lizbon'un Leicester City'e kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

Slimani, 2016 yılında 30 milyon Euro'ya Sporting'den Leicester City'e transfer olmuş ancak beklenen performansı gösterememişti.

GEÇEN SEZON KİRALANMIŞTI

Leicester ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Newcastle'da geçirmişti.

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