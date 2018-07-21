Islam Slimani, Sporting'e dönüyor!

Premier Lig takımlarından'de forma giyen Cezayirli forvet'nin eski takımı Sporting Lizbon'a transfer olacağı iddia edildi.Transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan 30 yaşındaki forvet için Sporting Lizbon'un Leicester City'e kiralama teklifi yaptığı belirtildi.Slimani, 2016 yılında 30 milyon Euro'ya Sporting'den Leicester City'e transfer olmuş ancak beklenen performansı gösterememişti.Leicester ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Newcastle'da geçirmişti.