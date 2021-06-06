İşitme engelliler judo ve karate Türkiye şampiyonaları yapıldı

İşitme engelliler karate ve judo Türkiye şampiyonaları Ankara'da düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme engelliler judo ve karate Türkiye şampiyonaları yapıldı
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06 Haziran 2021 16:09
İşitme engelliler karate ve judo Türkiye şampiyonaları Ankara'da yapıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sincan Spor Salonundaki şampiyonalarda büyüklerde dereceye giren sporcular şunlar:

 

- Karate

 

Kadınlar:

1. Sinem Özkan

2. Ayşe Uyanık

3. Sena Saime Sönmez

 

Erkekler:

1. Sabri Kıroğlu

2. Burhan Mert Can

3. Fatih Çiçek

 

- Judo:

 

Kadınlar:

1. Zehra Özbey

2. Didem Öğdü

3. Berna Öz

 

Erkekler:

1. Yusuf Çelik

2. Metin Tekin

3. Osman Tenk

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