İşitme engelliler judo ve karate Türkiye şampiyonaları yapıldı

İşitme engelliler karate ve judo Türkiye şampiyonaları Ankara'da yapıldı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sincan Spor Salonundaki şampiyonalarda büyüklerde dereceye giren sporcular şunlar:
- Karate
Kadınlar:
1. Sinem Özkan
2. Ayşe Uyanık
3. Sena Saime Sönmez
Erkekler:
1. Sabri Kıroğlu
2. Burhan Mert Can
3. Fatih Çiçek
- Judo:
Kadınlar:
1. Zehra Özbey
2. Didem Öğdü
3. Berna Öz
Erkekler:
1. Yusuf Çelik
2. Metin Tekin
3. Osman Tenk
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sincan Spor Salonundaki şampiyonalarda büyüklerde dereceye giren sporcular şunlar:
- Karate
Kadınlar:
1. Sinem Özkan
2. Ayşe Uyanık
3. Sena Saime Sönmez
Erkekler:
1. Sabri Kıroğlu
2. Burhan Mert Can
3. Fatih Çiçek
- Judo:
Kadınlar:
1. Zehra Özbey
2. Didem Öğdü
3. Berna Öz
Erkekler:
1. Yusuf Çelik
2. Metin Tekin
3. Osman Tenk