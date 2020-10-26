Isco'dan Zidane'a; 'Beni 80. dakikada oyuna alır'

Movistar+, El Clasico'da Isco ile Marcelo arasındaki konuşmaları ortaya çıkarttı. Barcelona karşısında maça yedek kulübesinde başlayan Isco, takım arkadaşlarına Zidane'nınn tercihleri hakkında, "Beni değiştirmesi gerekiyorsa beni değiştirir. Maçın 50., 60. dakikasında, bazen devre arasında beni oyundan alır. Beni oyuna sokması gerekiyorsa da 80. dakikada sokar" dedi.



Isco'nun bu sözleri karşısında kahkaha atan Marcelo'nun yanı sıra Luka Modric'in de tebessüm ettiği ekrana yansıdı. Real Madrid bu sezon 7 maç oynadı ve Isco, kadroda olduğu 6 maçın 4'ünde forma giydi.



