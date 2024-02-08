iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 pro max fiyatı 2024

Apple, yeni modeli iPhone 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 16'da, önceki modellerden farklı olarak bir dizi yeni özellik gelmesi bekleniyor. Apple kullanıcıları, iPhone 16'ların nasıl olacağını merak ediyor. iPhone 16 modleleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor. Peki iPhone 16 ne zaman çıkacak? İşte iPhone 16 özellikleri

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir.

Öte yandan iPhone 16 modleleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.

Apple'ın parmak izi tarama teknolojisini yeni cihazlarında kullanmayı düşünmediği söylentileri bulunuyordu.

Macrumors'un haberine göre, Apple'ın 2026 yılında yeni çıkacak telefonuyla birlikte ekran altı parmak izi okuma teknolojisi üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Apple'ın ilk olarak Siri'ye yapay zeka özelliğini getirmesi bekleniyor. Siri'nin yanı sıra yapay zekayı Apple Music, Pages ve Keynote gibi kendi uygulamalarına da yapay zeka uygulanacağı belirtildi.

Şirketin iPhone X cihazlarında kullandığı kamera düzeninin iPhone 16 modelleriyle birlikte geri geleceği de öne sürüldü.

iPhone 16 modelleriyle birlikte gelecek yeni özelliklerden biri de yeni eylem düğmesi. Cihazın sağ kısmına yeni bir düğme ekleneceği ve bu düğmenin kamera için kullanılabileceği kaydedildi.

iPhone 16 Pro'nun Ultra Geniş kamerasında bir yükseltme yapılması ve çözünürlüğün 12MP'den 48MP'ye çıkarılması bekleniyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın öne çıkan özelliklerinden birinin, temel model iPhone'ların ilk kez daha güçlü ve verimli 3 nanometre üretimi üzerine inşa edilen işlemcilerden yararlanacağı A18 işlemciyle birlikte iOS 18'in tanıtılması bekleniyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahipti, Apple iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte bu boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç'e çıkartmayı planlıyor.

Apple'ın dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16 cihazların arka kamerasında değişiklik yapmayı planladığı kaydedildi.

Ayrıca arka kamera bölümünde, iPhone 16 Pro'nun Ultra Geniş kamerasında bir yükseltme yapılması ve çözünürlüğün 12MP'den 48MP'ye çıkarılması bekleniyor.

Böylelikle geniş açıda çekilen görüntülerin çok daha yüksek çözünürlüğe sahip ve kaliteli olması kuvvetle muhtemel.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus Qualcomm X70 modemi kullanırken, Pro sürümleri daha gelişmiş Qualcomm X75 modemi kullanacak.

Daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve gelişmiş genel ağ performansı sağlayan Wi-Fi 6E desteğinin sunulması da öne çıkan bir diğer özellik.