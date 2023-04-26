İntibak yasası çıktı mı? Emekliye intibak zammı ne zaman 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2000 yılı sonrası SSK ve BAĞ-KUR maaşlarında 1300 TL artışın olacağı 'İntibak Yasası' en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu. Maaş zamları, EYT, 3600 ek gösterge derken gözler İntibak Yasasına çevrildi. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi ile maaşlarda 350 TL civarında artış yaşanmıştı. 2000 ve sonrası emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldıklarını söyleyerek İntibak Yasasının çıkmasını istiyor. Yasayla prim eşitlemesi ile aradaki maaş farklılığının giderilmesi ve maaşlarda 1.300 TL'ye varan artışlar bekleniyor. Peki, İntibak yasası çıkacak mı, intibak yasası ne zaman çıkacak 2023, 2000 sonrası intibak yasası Meclis'ten geçti mi, onaylandı mı? Emekli 1300 TL zam alacak mı?Ankara kulislerinde konuşulan intibak yasasına ilişkin detayları Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında aktardı."Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük. Bu aylık bağlama oranlarından kaynaklı oldu. Dolayısıyla bu intibak yasasıyla birlikte yaklaşık olarak 150 TL ile 350-400 TL arasında 2000 yılı öncesi emekli olanların maaşlarına bir ilave getirdi. Biz buna intibak yani uyumlandırma, eşitleme diyoruz. Ne oldu, 2000 yılı öncesi sigortalılarımızın emekli maaşları 2000 sonrası emeklilerle neredeyse birbirine yaklaştırıldı. Yani açılan makas kapatıldı. Bu sefer makas, diğer yönden açılmaya başladı. Yani 2000 sonrası emekli olanların maaşları, 2000 öncesi emekli olanların maaşlarına oranla geride kalmaya başladı. Yani 2000 öncesi emeklilerin maaşları eşitlendi fakat bu sefer ne oldu? Ters orantılı bir şekilde 2008 sonrasının önüne geçti. Bu makas her geçen gün açılmaya başladı.""Hükümet sosyal güvenlik ile ilgili sorunları peyderpey masaya getirmek suretiyle bunların çözüm noktasını gidiyor. Önümüzdeki günlerde ekonomik gelişmeler olumlu yönde seyrettiği sürece hükümet de bu düzenlemeleri yaparak vatandaşın lehine kararlar alacaktır.""Burada emeklilik yaşında herhangi bir geri çekme ya da prim gün sayısında yani emeklilik şartlarında herhangi bir değişiklikten öte bunlar farklı bir konu ve statüde. Bu intibak yasası dediğimiz konu, yurt dışı borçlanması dediğimiz konu, kişilere bağlanacak olan aylıkların geride kalmaması meselesi. Yani intibak, emekli maaşlarını diğer emeklilere oranla mesela biz sizinle aynı hizmet yılı çalışalım, aynı prim gün sayısı ile emekli olalım. Ben 2000 öncesiysem sizden daha yüksek maaş alıyorum. Siz 2000 sonrasıysanız siz daha düşük maaş alıyorsunuz. Halbuki ödediğimiz prim gün sayısı da eşit olsun, hizmet yılı aynı olsun, aylık bağlama oranlarının getirmiş olduğu sıkıntıdan dolayı ters orantılı bir şekilde açılma söz konusu."Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ise, intibak düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin primlerin eşitlenmesinden bahsetti. Bağ-Kur'luların 9 bin gün prim biriktirmesi gerekirken, SSK'lıların 7 bin gün biriktirmesi gerekiyor. Buradaki haksızlığın giderilmesi primlerin eşitlenmesi söz konusu. Maaşların eşitlenmesi talepleri var, bu konuda bir çalışma var," diye konuştu.SSK (4A) ve BAĞ-KUR'dan (4B) 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını talep ediyor.